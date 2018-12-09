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      Мей може відкласти парламентське голосування за угодою про Brexit

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      Тереза Мей
      Тереза Мей / Фото з відкритих джерел

      Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей, може відкласти на пізніший термін заплановане на найближчий вівторок принципове голосування у Палаті громад щодо вже погодженої урядом угоди за умовами Brexit.

      Про це повідомило видання The Sydney Morning Herald.

      Читайте також: Відома дата голосування за Brexit у Великобританії

      Зазначається, що "члени уряду і помічники" очікують, що в неділю Мей оголосить про те, що вона відкладає заплановане голосування, під час якого, на думку багатьох політиків і експертів, у неї немає практично жодних шансів домогтися підтримки з боку більшості депутатів нижньої палати парламенту. В уряді вважають, що перевага противників угоди при голосуванні може бути настільки значним, що це може призвести до падіння нинішнього уряду.

      У такій ситуації прем'єр відправиться на наступному тижні в Брюссель, щоб в останній раз вимагати від влади ЄС кращих для Лондона умов угоди.

      Офіційного представника Мей у п'ятницю запитали про те, чи не збирається глава уряду відкласти дату голосування, на що той відповів негативно, хоча з боку ряду парламентаріїв і лунали заклики про її перенесення.

      У суботу в знак протесту проти утримання узгодженої урядом угоди пішов з посади особистий парламентський секретар міністра оборони Великобританії Вілл Куїнс, який вважає, що Лондон може загрузнути у переговорах з ЄС на довгі роки.

      Зазначається, що на межі відставки також перебувають троє високопоставлених членів уряду і ще двоє співробітників апарату головного партійного організатора торі в нижній палаті парламенту. Крім того, ще кілька членів правлячого кабінету, включаючи главу секретаріату кабміну Девіда Лідінгтона і міністра юстиції Девіда Гока розглядають можливість проведення повторного референдуму про подальше членство країни в ЄС.

      Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      Теги: Новини політики Великобританія Brexit
      Джерело: 24 Канал
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