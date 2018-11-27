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      Відома дата голосування за Brexit у Великобританії

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      Brexit
      Brexit / Фото з відкритих джерел

      11 грудня Нижня палата парламенту Великобританії проголосують щодо угоди Brexit.

      Про це повідомляє The Guardian.

      Голосуванню передуватимуть п’ятиденні дебати.

      Очільник Білого дому Дональд Трамп в свою чергу заявив журналістам біля Білого дому.

      Якщо ви подивитеся на угоду зараз, вони (британці. - "24".), можливо, не зможуть торгувати з нами... Я не думаю, що це те, чого хотіла прем'єр-міністр. І, сподіваюсь, вона зможе щось зробити з цим,
      – сказав презмдент США.

      Ймовірно, Трамп мав на увазі, що за угодою з ЄС Лондон нібито не зможе вести переговори щодо угоди про вільну торгівлю з США. Проте, відповідаючи на коментарі Трампа, речник Даунінг-стріт заявив, що угода про Brexit дозволить Великій Британії підписати двосторонні угоди з країнами, зокрема із США.

      Нагадаємо, 13 листопада, представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. Раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей у телефонній розмові з канцлером Австрії Себастьяном Курцом заявила, що підсумкова угода між Лондоном і Брюсселем щодо Brexit готова на 95%. 25 листопада, лідери 27 країн-членів Європейського Союзу підтримали угоду про вихід Великої Британії з блоку.

      Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      Теги: Новини політики Великобританія Brexit Дональд Трамп Тереза Мей
      Джерело: 24 Канал
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