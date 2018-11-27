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      Известна дата голосования за Brexit в Великобритании

      75 Читати новину українською
      Brexit
      Brexit / Фото из открытых источников

      11 декабря Нижняя палата парламента Великобритании проголосует по соглашению Brexit.

      Об этом сообщает The Guardian.

      Голосованию будут предшествовать пятидневные дебаты.

      Глава Белого дома Дональд Трамп в свою очередь заявил журналистам возле Белого дома.

      Если вы посмотрите на соглашение сейчас, они (британцы, – 24), возможно, не смогут торговать с нами... Я не думаю, что это то, чего хотела премьер-министр. И, надеюсь, она сможет что-то сделать с этим,
      – сказал президент США.

      Вероятно, Трамп имел в виду, что по соглашению с ЕС Лондон якобы не сможет вести переговоры по соглашению о свободной торговле с США. Однако, отвечая на комментарии Трампа, представитель Даунинг-стрит заявил, что соглашение о Brexit позволит Великобритании подписать двусторонние соглашения со странами, в частности с США.

      Напомним, 13 ноября, представители Британии и ЕС согласовали проект текста соглашения по выходу страны из Евросоюза. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре с канцлером Австрии Себастьяном Курцем заявила, что итоговое соглашение между Лондоном и Брюсселем по Brexit готово на 95%. 25 ноября, лидеры 27 стран-членов Европейского союза поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока.

      Что такое Brexit? Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

      Теги: Новости политики Тереза Мэй Дональд Трамп Brexit Великобритания
      Источник: 24 Канал
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