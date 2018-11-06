Мэй заявила, что итоговое соглашение по Brexit готово на 95 процентов
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник в телефонном разговоре с канцлером Австрии Себастьяном Курцем заявила, что итоговое соглашение между Лондоном и Брюсселем по Brexit готово на 95 процентов.
Об этом сообщило издание "ТАСС" со ссылкой на канцелярию главы британского правительства.
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Премьер-министр выложила канцлеру последнюю информацию о ходе переговоров по Brexit, сказав, что сейчас завершена работа над 95 процентами соглашения о выходе Великобритании из ЕС, и что она уверена в том, что решение о режиме поддержки сохранения Ольстера в составе общего рынка ЕС может быть найдено,
– говорится в сообщении.
Мэй добавила, что власти Соединенного Королевства стремится к быстрому продвижению вперед в вопросе согласования договора по Brexit, и обе стороны переговоров прилагают максимум усилий для того, чтобы достичь итогового соглашения.
В свою очередь, Курц заявил, что в качестве страны председателя ЕС Австрия готова предоставлять и Лондону, и Брюсселю содействие на пути скорейшего заключения окончательного соглашения по Brexit.
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