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      Мэй заявила, что итоговое соглашение по Brexit готово на 95 процентов

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      Тереза Мэй
      Тереза Мэй / Фото из открытых источников

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник в телефонном разговоре с канцлером Австрии Себастьяном Курцем заявила, что итоговое соглашение между Лондоном и Брюсселем по Brexit готово на 95 процентов.

      Об этом сообщило издание "ТАСС" со ссылкой на канцелярию главы британского правительства.

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      Премьер-министр выложила канцлеру последнюю информацию о ходе переговоров по Brexit, сказав, что сейчас завершена работа над 95 процентами соглашения о выходе Великобритании из ЕС, и что она уверена в том, что решение о режиме поддержки сохранения Ольстера в составе общего рынка ЕС может быть найдено,
      – говорится в сообщении.

      Мэй добавила, что власти Соединенного Королевства стремится к быстрому продвижению вперед в вопросе согласования договора по Brexit, и обе стороны переговоров прилагают максимум усилий для того, чтобы достичь итогового соглашения.

      В свою очередь, Курц заявил, что в качестве страны председателя ЕС Австрия готова предоставлять и Лондону, и Брюсселю содействие на пути скорейшего заключения окончательного соглашения по Brexit.

      Теги: Великобритания Новости политики Brexit Европа Австрия Тереза Мэй
      Источник: 24 Канал
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