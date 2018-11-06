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      Мей заявила, що підсумкова угода щодо Brexit готова на 95 відсотків

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      Тереза Мей
      Тереза Мей / Фото з відкритих джерел

      Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей у понеділок в телефонній розмові з канцлером Австрії Себастьяном Курцом заявила, що підсумкова угода між Лондоном і Брюсселем щодо Brexit готова на 95%.

      Про це повідомило видання "ТАСС" з посиланням на канцелярію глави британського уряду.

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      Прем'єр-міністр виклала канцлеру останню інформацію про хід переговорів щодо Brexit, сказавши, що наразі завершена робота над 95 відсотками угоди про вихід Великобританії з ЄС, і що вона впевнена в тому, що рішення щодо режиму підтримки збереження Ольстера в складі спільного ринку ЄС може бути знайдено,
      – йдеться у повідомленні.

      Мей додала, що влада Сполученого Королівства прагне до швидкого просування вперед у питанні узгодження договору щодо Brexit, і що обидві сторони переговорів докладають максимум зусиль для того, щоб досягти підсумкової угоди.

      У свою чергу, Курц заявив, що у ролі країни голови ЄС Австрія готова надавати і Лондону, і Брюсселю сприяння на шляху щонайшвидшого укладення остаточної угоди щодо Brexit.

      Теги: Новини політики Великобританія Тереза Мей Австрія Європа Brexit
      Джерело: 24 Канал
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