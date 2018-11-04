03:29
4 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Подарунки очільнику Кремля. Зайва хромосома росіян
      Вєсті Кремля
      17:13, 3 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Богослухняний Кива. Гройсман у пошуках роботи
      Вєсті.UA
      18:55, 3 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      ЄС надали поступки Великобританії, щоб зберегти країну у митному союзі

      58 Читать новость на русском
      Тереза Мей
      Тереза Мей / Фото з відкритих джерел

      Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей домоглася від Брюсселя поступок, які дозволять їй зберегти всю Великобританію у складі митного союзу ЄС, уникнувши появи жорсткої межі в Північній Ірландії.

      Про це повідомила газета The Times з посиланням на джерела.

      Читайте також: У Британії хочуть повернути смертну кару: подробиці

      Зазначається, що Тереза Мей також знаходиться на шляху до досягнення політичної угоди про майбутнє економічне партнерство з ЄС.

      Представник прем'єра назвав інформацію The Times "спекуляцією", додавши, що переговори тривають.

      Переговори між Лондоном і Брюсселем за умовами, на яких Великобританія вийде з ЄС, почалися 19 червня 2017 року бельгійської столиці. Офіційно Brexit відбудеться 29 березня 2019 року, після чого, згідно з планом, повинен настати перехідний період, який триватиме до кінця 2020 року.

      Наразі головна проблема на переговорах – режим контролю кордону між Ірландією, яка залишається в ЄС та Північною Ірландією, яка виходить з об'єднання у складі Сполученого Королівства. Обидві сторони хочуть зберегти прозорість цієї межі для людей, товарів і послуг, але як це зробити, не порушуючи цілісності європейського митного союзу і одночасно єдиного ринку ЄС, які залишає Великобританія, сторони поки не вирішили.

      Теги: Новини політики Великобританія Європа Brexit
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 3 листопада: зустріч Порошенка з Варфоломієм і Ердоганом, авіакатастрофа у Єгипті
      3 листопада , 22:05 Головні новини 3 листопада: зустріч Порошенка з Варфоломієм і Ердоганом, авіакатастрофа у Єгипті
      Стояти та боятися: в Україну прийшов жахливий Лавкрафт
      3 листопада , 22:02 Стояти та боятися: в Україну прийшов жахливий Лавкрафт
      Буки в руки
      Хто обікрав ЦУМ в Донецьку, Росію треба знищити, Синод на трьох : топ-5 блогів тижня
      3 листопада , 22:00 Хто обікрав ЦУМ в Донецьку, Росію треба знищити, Синод на трьох : топ-5 блогів тижня
      Блог Медіа
      Найкращі фільми листопада: що подивитись наприкінці осені
      3 листопада , 20:15 Найкращі фільми листопада: що подивитись наприкінці осені
      Уляна Корицька
      Закон обратной силы не имеет, или Почему Крым – украинский
      3 листопада , 19:00 Закон обратной силы не имеет, или Почему Крым – украинский
      Аркадий Бабченко
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук