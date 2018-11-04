ЄС надали поступки Великобританії, щоб зберегти країну у митному союзі

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей домоглася від Брюсселя поступок, які дозволять їй зберегти всю Великобританію у складі митного союзу ЄС, уникнувши появи жорсткої межі в Північній Ірландії.

Про це повідомила газета The Times з посиланням на джерела.

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Зазначається, що Тереза Мей також знаходиться на шляху до досягнення політичної угоди про майбутнє економічне партнерство з ЄС.

Представник прем'єра назвав інформацію The Times "спекуляцією", додавши, що переговори тривають.

Переговори між Лондоном і Брюсселем за умовами, на яких Великобританія вийде з ЄС, почалися 19 червня 2017 року бельгійської столиці. Офіційно Brexit відбудеться 29 березня 2019 року, після чого, згідно з планом, повинен настати перехідний період, який триватиме до кінця 2020 року.

Наразі головна проблема на переговорах – режим контролю кордону між Ірландією, яка залишається в ЄС та Північною Ірландією, яка виходить з об'єднання у складі Сполученого Королівства. Обидві сторони хочуть зберегти прозорість цієї межі для людей, товарів і послуг, але як це зробити, не порушуючи цілісності європейського митного союзу і одночасно єдиного ринку ЄС, які залишає Великобританія, сторони поки не вирішили.