ЕС предоставили уступки Великобритании, чтобы сохранить страну в таможенном союзе

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй добилась от Брюсселя уступок, которые позволят ей сохранить всю Великобританию в составе таможенного союза ЕС, избежав появления жесткой границы в Северной Ирландии.

Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

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Отмечается, что Тереза ​​Мэй также находится на пути к достижению политического соглашения о будущем экономическом партнерстве с ЕС.

Представитель премьера назвал информацию The Times "спекуляцией", добавив, что переговоры продолжаются.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 в бельгийской столице. Официально Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

Сейчас главная проблема на переговорах – режим контроля границы между Ирландией, которая остается в ЕС и Северной Ирландией, которая выходит по объединению в составе Соединенного Королевства. Обе стороны хотят сохранить прозрачность этого предела для людей, товаров и услуг, но как это сделать, не нарушая целостности европейского таможенного союза и одновременно единого рынка ЕС, оставляет Великобритания, стороны пока не решили.