Лідери Євросоюзу схвалили угоду про Brexit

У неділю, 25 листопада, лідери 27 країн-членів Європейського Союзу підтримали угоду про вихід Великої Британії з блоку.

Про це повідомляє ВВС.

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Відповідну заяву зробив глава Європейської ради Дональд Туск.

"ЄС-27 схвалили угоду про вихід та політичну декларацію щодо майбутніх відносин між ЄС і Великобританією", – заявив він.

EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK relations. — Donald Tusk (@eucopresident) 25 листопада 2018 р.

Нагадаємо, 13 листопада, представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. Раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей у телефонній розмові з канцлером Австрії Себастьяном Курцом заявила, що підсумкова угода між Лондоном і Брюсселем щодо Brexit готова на 95%.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.