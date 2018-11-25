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      Лидеры Евросоюза одобрили соглашение о Brexit

      97 Читати новину українською
      Дональд Туск
      Дональд Туск / kp.ua

      В воскресенье, 25 ноября, лидеры 27 стран-членов Европейского Союза поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока.

      Об этом сообщает ВВС.

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      Соответствующее заявление сделал глава Европейского совета Дональд Туск.

      "ЕС-27 одобрили соглашение о выходе и политическую декларацию относительно будущих отношений между ЕС и Великобританией", – заявил он.

      Напомним, 13 ноября, представители Британии и ЕС согласовали проект текста соглашения по выходу страны из Евросоюза. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре с канцлером Австрии Себастьяном Курцом заявила, что итоговое соглашение между Лондоном и Брюсселем по Brexit готово на 95%.

      Что такое Brexit?
      Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

      Теги: Новости политики Brexit Евросоюз Великобритания Дональд Туск
      Источник: 24 Канал
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