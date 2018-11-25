Лидеры Евросоюза одобрили соглашение о Brexit

В воскресенье, 25 ноября, лидеры 27 стран-членов Европейского Союза поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока.

Об этом сообщает ВВС.

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Соответствующее заявление сделал глава Европейского совета Дональд Туск.

"ЕС-27 одобрили соглашение о выходе и политическую декларацию относительно будущих отношений между ЕС и Великобританией", – заявил он.

EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK relations. — Donald Tusk (@eucopresident) 25 листопада 2018 р.

Напомним, 13 ноября, представители Британии и ЕС согласовали проект текста соглашения по выходу страны из Евросоюза. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре с канцлером Австрии Себастьяном Курцом заявила, что итоговое соглашение между Лондоном и Брюсселем по Brexit готово на 95%.

Что такое Brexit?

Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.