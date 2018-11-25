"Это трагедия": Юнкер сделал резкое заявление о Brexit

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что выход Британии из Европейского союза является большой трагедией. Юнкер считает, что саммит стран ЕС по Brexit – "не время веселья".

Об этом сообщает AP news.

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Юнкер также отмечает, что Британия имеет лучшее соглашение о Brexit, на которое может надеяться.

Это лучшее соглашение. Европейский союз не изменит свою позиции,

– заявил он.

В комментарии журналистам президент Еврокомиссии сказал, что сегодняшний саммит – "не время веселья и праздников" и это "большая трагедия".

К слову, в воскресенье, 25 ноября, в Брюсселе состоится саммит стран Европейского союза, на котором должны принять соглашение о выходе Британии из состава ЕС.

Напомним, 13 ноября, представители Британии и ЕС согласовали проект текста соглашения по выходу страны из Евросоюза. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре с канцлером Австрии Себастьяном Курцем заявила, что итоговое соглашение между Лондоном и Брюсселем по Brexit готово на 95%.

Что такое Brexit? Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.