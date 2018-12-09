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      Мэй может отложить парламентское голосование по соглашению о Brexit

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      Тереза Мэй
      Тереза Мэй / Фото из открытых источников

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, может отложить на более поздний срок запланированное на ближайший вторник принципиальное голосования в Палате общин по уже согласованному правительством соглашению по условиям Brexit.

      Об этом сообщило издание The Sydney Morning Herald.

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      Отмечается, что "члены правительства и помощники" ожидают, что в воскресенье Мэй объявит о том, что она откладывает запланировано голосование, в ходе которого, по мнению многих политиков и экспертов, у нее нет практически никаких шансов добиться поддержки со стороны большинства депутатов нижней палаты парламента. В правительстве считают, что преимущество противников соглашения при голосовании может быть настолько значительным, что это может привести к падению нынешнего правительства.

      В такой ситуации премьер отправится на следующей неделе в Брюссель, чтобы в последний раз требовать от власти ЕС лучших для Лондона условий сделки.

      Официального представителя Мэй в пятницу спросили о том, не собирается глава правительства отложить дату голосования, на что тот ответил отрицательно, хотя со стороны ряда парламентариев и раздавались призывы о его переносе.

      В субботу в знак протеста против содержания согласованной правительством соглашения ушел с должности личный парламентский секретарь министра обороны Великобритании Уилл Куинс, который считает, что Лондон может увязнуть в переговорах с ЕС на долгие годы.

      Отмечается, что на грани отставки также находятся трое высокопоставленных членов правительства и еще двое сотрудников аппарата главного партийного организатора тори в нижней палате парламента. Кроме того, еще несколько членов правящего кабинета, включая главу секретариата Кабмина Дэвида Лидингтона и министра юстиции Дэвида ГОКа рассматривают возможность проведения повторного референдума о дальнейшем членстве страны в ЕС.

      Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум по членству Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС, вместо 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

      Теги: Brexit Великобритания Новости политики
      Источник: 24 Канал
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