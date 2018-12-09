Провал угоди про Brexit коштуватиме Мей посади: прем'єрка зробила заяву

Якщо угода про Brexit провалиться, то чинну прем'єрку Великобританії можуть відправити у відставку, а новим очільником країни стане лідер опозиції Джеремі Корбін.

Про це Тереза Мей заявила в інтерв'ю The Daily Mail.

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За її словами, такої ситуації офіційний Лондон не може дозволити. І якщо члени Палати общин "забракують" погоджений у Брюсселі план виходу Великобританії з Євросоюзу, то країна опиниться на роздоріжжі.

Це значило б серйозну загрозу для країни, з реальним ризиком відмови від Brexit або виходу з Євросоюзу без угоди,

– попереджає Мей.

Прем'єрка пояснила: у разі програшу її плану Brexit Лейбористська партія на чолі з Джеремі Корбіном оголосить їй вотум недовіри, що дозволить опозиціонерам повторно провести референдум щодо виходу Британії з ЄС.

Що таке вотум недовіри?Це вияв шляхом голосування палатою парламенту (здебільшого нижньою палатою) несхвалення політичної лінії, певних дій або законопроекту уряду країни або окремого міністра.



У політичній практиці вираження вотуму недовіри призводить:

до виходу у відставку уряду і формування нового уряду;

до розпуску парламенту і проведення дострокових парламентських виборів.



Ініціатива висунення питання про вотум недовіри може виходити від уряду, від парламентських фракцій чи груп депутатів.

У нас є лідер опозиції (Джеремі Корбін – 24), який не думає ні про що, крім спроб провести загальні вибори, незалежно від того, чого це коштуватиме країні. Я вважаю, що Корбін, отримавший владу,

– це ризик, який ми не можемо собі дозволити, – додала Мей.

Нагадаємо, 13 листопада, представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. 16 листопада стало відомо, що Консервативна партія Великобританія, до якої належить прем'єрка Тереза Мей, зібрала достатньо голосів, щоб проголосувати за вотум недовіри до своєї лідерки.



25 листопада лідери 27 країн-членів Європейського Союзу підтримали угоду про вихід Великої Британії з блоку.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.