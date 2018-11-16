У Великобританії можлива відставка Терези Мей

Консервативна партія Великобританія, до якої належить прем'єрка Тереза Мей, зібрала достатньо голосів. Щоб проголосувати за вотум недовіри.

Про це повідомляють джерела телеканалу Sky News.

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"Усім урядовим координаторам сказали скасувати будь-які зобов'язання на сьогодні та повернення до Лондона… голосування за вотум недовіри прем’єр-міністру тепер "імовірне", – йдеться у повідомленні.

Sky sources: All government whips have been told to cancel any engagements today and return to London as a source close to the whip's office says a no confidence vote in the Prime Minister is now "likely" — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) November 16, 2018

15 листопада низка депутатів-консерваторів надіслали листа до Комітету 1922, який регулює відносини між партією та її лідером. Статут Консервативної партії передбачає, що у разі необхідних 48 голосів партійців запускається процедура ініціювання голосування за вотум недовіри.

Нагадаємо, 13 листопада, представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. Відтак, наступний крок мав бути за британським урядом, а опісля документ будуть розглядати парламенти обох сторін.

Що таке вотум недовіри?Це вияв шляхом голосування палатою парламенту (здебільшого нижньою палатою) несхвалення політичної лінії, певних дій або законопроекту уряду країни або окремого міністра.



У політичній практиці вираження вотуму недовіри призводить:

до виходу у відставку уряду і формування нового уряду;

до розпуску парламенту і проведення дострокових парламентських виборів.



Ініціатива висунення питання про вотум недовіри може виходити від уряду, від парламентських фракцій чи груп депутатів.

Що таке Brexit?

Це вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу. Референдум щодо членства Великої Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.