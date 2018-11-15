Партія Терези Мей почала збирати голоси за вотум недовіри до неї

Представники Консервативної партії Великобританії почали збирати підписи за вотум недовіри лідеру політичної сили і прем’єрці Терезі Мей.

Про це повідомляє ВВС.

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Низка депутатів-консерваторів надіслали листа до Комітету 1922, який регулює відносини між партією та її лідером. Для голосування про вотум недовіри необхідно мінімум 48 листів. Скільки їх надійшло зараз, поки невідомо.

Видання The Sunday Times повідомив, що Тереза Мей сьогодні ввечері повинна зустрітися з главою цього комітету сером Гремом Бреді.

Нагадаємо, 13 листопада, представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. Відтак, наступний крок мав бути за британським урядом, а опісля документ будуть розглядати парламенти обох сторін.

Що таке вотум недовіри?Це вияв шляхом голосування палатою парламенту (здебільшого нижньою палатою) несхвалення політичної лінії, певних дій або законопроекту уряду країни або окремого міністра.



У політичній практиці вираження вотуму недовіри призводить:

до виходу у відставку уряду і формування нового уряду;

до розпуску парламенту і проведення дострокових парламентських виборів.



Ініціатива висунення питання про вотум недовіри може виходити від уряду, від парламентських фракцій чи груп депутатів.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу. Референдум щодо членства Великої Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.