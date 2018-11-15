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      Партия Терезы Мэй начала собирать голоса за вотум недоверия к ней

      26 Читати новину українською
      Тереза Мэй
      Тереза Мэй / Фото из открытых источников

      Представители Консервативной партии Великобритании начали собирать подписи за вотум недоверия лидеру политической силы и премьеру Терезе Мэй.

      Об этом сообщает ВВС.

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      Ряд депутатов-консерваторов направили письмо в Комитет 1922, который регулирует отношения между партией и ее лидером. Для голосования о вотуме недоверия необходимо минимум 48 листов. Сколько их поступило сейчас, пока неизвестно.

      Издание The Sunday Times сообщило, что Тереза Мэй сегодня вечером должна встретиться с главой этого комитета сэром Грэмом Брэди.

      Напомним, 13 ноября, представители Британии и ЕС согласовали проект текста соглашения относительно выхода страны из Евросоюза. Следовательно, следующий шаг должен быть за британским правительством, а после документ будут рассматривать парламенты обеих сторон.

      Что такое вотум недоверия?Это изьявление путем голосования палатой парламента (в основном нижней палатой) неодобрения политической линии, определенных действий или законопроекта правительства или отдельного министра.

      В политической практике выражение вотума недоверия приводит:
      к выходу в отставку правительства и формирования нового правительства;
      к роспуску парламента и проведения досрочных парламентских выборов.

      Инициатива выдвижения вопроса о вотуме недоверия может исходить от правительства, от парламентских фракций или групп депутатов.

      Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Европейского Союза. Референдум о членстве Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании изъявили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

      Теги: Новости политики Великобритания Brexit Тереза Мэй
      Источник: 24 Канал
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