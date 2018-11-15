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      "Решающий шаг" в прогрессе Brexit: правительство Великобритании приняло важный документ

      58 Читати новину українською
      Правительство Великобритании согласовало проект соглашения по Brexit
      Правительство Великобритании согласовало проект соглашения по Brexit / Соцсети

      Правительство Великобритании одобрило проект соглашения об условиях выхода из состава Европейского Союза. Такой шаг чиновник сделали после пятичасового заседания.

      С соответствующим заявлением выступила британский премьер-министр Тереза Мэй, пишет BBC.

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      Как отметила политик, совещание проходило в форме "длинных, подробных и страстных дебатов".

      "Кабинет совместно решил, что правительство должно поддержать соглашение о выходе", – сказала она журналистам.

      В то же время она подчеркнула, что это "решающий шаг" в прогрессе Brexit, который позволит финализировать сделку в ближайшие дни.

      "Это соглашение, которое позволяет вернуть контроль за нашими деньгами, законами и границами, которое позволяет построить яркое будущее для Великобритании. Я верю душой и сердцем, что оно послужит интересам всего Соединенного Королевства", – заявила Мэй.

      Также премьер пообещала 15 ноября утром выступить в парламенте и представить суть одобренного проекта соглашения.

      Заметим, что текст соглашения содержит 585 страниц на английском языке, его уже опубликовали в ЕС.

      Несмотря на поддержку своего кабинета, Мэй может столкнуться и со значительными трудностями при поиске поддержки парламента. Так, по информации британских СМИ, в Консервативной партии рассматривают возможность вынесения в парламенте вопроса о недоверии Терезе Мэй: речь идет не только о договоре по Brexit, а и о судьбе действующего правительства. Для этого необходимо собрать подписи 48 депутатов парламента от Консервативной партии.

      К слову, противники Brexit надеются, что поражение Мэй в парламенте может привести ко второму референдуму, и, в конце концов, Великобритания останется в Евросоюзе.

      Напомним, 13 ноября, представители Великобритании и ЕС согласовали проект текста соглашения по выходу страны из Евросоюза. Следовательно, следующий шаг должен быть за британским правительством, а потом документ будут рассматривать парламенты обеих сторон.

      Что такое Brexit? Это выход Великобритании из состава Европейского Союза. Референдум по членству Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании выразили желание покинуть ЕС, вместе с тем 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

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      Теги: Евросоюз Великобритания Brexit Новости политики Тереза Мэй
      Источник: 24 Канал
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