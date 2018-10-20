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      В Лондоне проходит многотысячная акция с требованием нового референдума по Brexit

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      В центре Лондона 20 октября собрались тысячи людей с требованием провести второй референдум по выходу Великобритании из Евросоюза.

      Об этом сообщает The Independent.

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      Организаторы акции ожидают, что этот протест станет крупнейшим собранием людей, которые требуют провести референдум относительно финального соглашения с ЕС и крупнейшим протестом противников Brexit за последние 2 года.

      Протесты в Лондоне из-за Brexit

      По их подсчетам в протестах примут участие более 100 тысяч человек. Среди присутствующих – большое количество молодежи, которые не хотят выхода страны из Евросоюза.

      Напомним, мультимиллионер Джулиан Данкертон дал миллион фунтов стерлингов (1,28 миллиона долларов) общественной организации People's Vote, которая выступает за проведение второго референдума о выходе Великобритании из состава ЕС.

       

      Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Европейского Союза. Референдум о членстве Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании изъявили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

      Теги: Новости политики Великобритания Brexit протесты Лондон
      Источник: 24 Канал
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