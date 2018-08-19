Британский бизнесмен пожертвовал 1 миллион фунтов на рефендум Brexit

Мультимиллионер Джулиан Данкертон дал миллион фунтов стерлингов (1,28 миллиона долларов) общественной организации People's Vote, которая выступает за проведение второго референдума о выходе Великобритании из состава ЕС.

Об этом сообщает The Guardian.

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"Эта организация – это реальный шанс все вернуть назад", – считает Данкертон.

Я буду платить за один из наиболее детальных опросов, которые когда-либо проводились, чтобы все больше и больше людей использовали свое право быть услышанными,

– отметил бизнесмен.

Он утверждает, что если бы Brexit состоялся на 20 лет раньше, то его модный бренд никогда не стал бы успешной компанией из-за проблем с пошлинами на импорт товаров.

К слову, Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года, поэтому обе стороны должны оставить достаточно времени для обсуждения и оценки окончательных условий выхода страны из Евросоюза.