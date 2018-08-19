Британський бізнемен пожертвував 1 мільйон фунтів на рефендум Brexit

Vультимільйонер Джуліан Данкертон дав мільйон фунтів стерлінгів (1,28 мільйона доларів) громадській організації People’s Vote, яка виступає за проведення другого референдуму про вихід Великої Британії зі складу ЄС.

Про це повідомляє The Guardian.

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"Ця організація – це реальний шанс все повернути назад", – вважає Данкертон.

Я буду платити за одне із найбільш детальних опитувань, які коли-небудь проводилися, щоб все більше і більше людей використали своє право бути почутими,

– зазначив бізнесмен.

Він стверджує, що якби Brexit відбувся б на 20 років раніше, то його модний бренд ніколи не став би успішною компанією через проблеми з митом на імпорт товарів.

До слова, Велика Британія повинна покинути ЄС 29 березня 2019 року, тож обидві сторони повинні залишити достатньо часу для обговорення і оцінки остаточних умов виходу країни з Євросоюзу.