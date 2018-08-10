Скандал навколо Brexit: з'явилися нові деталі ймовірної змови Аарона Бенкса з росіянами

Знайдено нові деталі переговорів британського банкіра Аарона Бенкса, найбільшого спонсора кампанії щодо Brexit, із російською золотодобувною компанією.

Про це повідомляє The Guardian.

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Презентація із семи слайдів, що стала доступною вперше, показує, як Бенксу – головному спонсору кампанії "Вийти з ЄС" (Leave.EU) – запропонували можливість потенційно величезних доходів в угоді, в якій фігурувала російська золотодобувна компанія. Пропозиція була зроблена через російського посла в Лондоні Олександра Яковенка,

– зазначає видання.

Йдеться про переговори 6 листопада 2015 року в заміській резиденції російського дипломата. Так, Бенксу по суті пропонували інвестувати у створення нової суперкомпанії з видобування золота в Росії, капітал якої після низки поглинань мав би складати 6,2 мільярда фунтів. Фінансувати розвиток компанії, відповідно до презентації, мав би "Сбербанк".

Газета зауважує, що точні деталі пропозиції розкриваються вперше в документі, отриманому Центром "Досьє" (Dossier Center), організацією з розслідувань, що фінансується російським опозиціонером Михайлом Ходорковським.

У пропозицію, зробленій через посла Бенксу, прямо говориться, що угоду підтримують потужні кремлівські структури, зауважується у публікації.

Деталями перемовин Бенкс поділився також з іншим британцем Джимом Меллоном, який також виступав за вихід Великобританії з ЄС. Однак згодом донор Brexit від пропозиції росіян відмовився.

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Додамо, що Аарон Бенкс проспонсорував кампанію Leave.EU (Покинути ЄС) на 9 млн фунтів. Нещодавно британський олігарх зізнався у тому, що багаторазово контактував із російським послом Олександром Яковенком, а також з Олександром Удодом, дипломатом, пізніше екстрадованим із Великобританії за підозрою в шпигунстві.