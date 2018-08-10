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Скандал вокруг Brexit: появились новые детали предполагаемого заговора Аарона Бэнкса с русскими

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Российский посол Александр Яковенко и британский бизнесмен Аарон Бэнкс
Российский посол Александр Яковенко и британский бизнесмен Аарон Бэнкс / Фото из открытых сетей

Найдены новые детали переговоров британского банкира Аарона Бэнкса, крупнейшего спонсора кампании по Brexit, с российской золотодобывающей компанией.

Об этом сообщает The Guardian.

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Презентация из семи слайдов, что стала доступной впервые, показывает, как Бэнксу – главному спонсору кампании "Выйти из ЕС" (Leave.EU) – предложили возможность потенциально огромных доходов в соглашении, в котором фигурировала российская золотодобывающая компания. Предложение было сделано через российского посла в Лондоне Александра Яковенко,
– отмечает издание.

Речь идет о переговорах 6 ноября 2015 года в загородной резиденции российского дипломата. Так, Бэнксу по сути предлагали инвестировать в создание новой суперкомпании по добыче золота в России, капитал которой после ряда поглощений должен был составлять 6,2 миллиарда фунтов. Финансировать развитие компании, согласно презентации, должен "Сбербанк".

Газета отмечает, что точные детали предложения раскрываются впервые в документе, полученном Центром "Досье" (Dossier Center), организацией по расследованию, которая финансируется российским оппозиционером Михаилом Ходорковским.

В предложение, сделанное через посла Бэнксу, прямо говорится, что соглашение поддерживают мощные кремлевские структуры, отмечается в публикации.

Деталями переговоров Бэнкс поделился также с другим британцем Джимом Меллоном, который также выступал за выход Великобритании из ЕС. Однако впоследствии донор Brexit от предложения россиян отказался.

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Добавим, что Аарон Бэнкс проспонсировал кампанию Leave.EU (Бросить ЕС) на 9 млн фунтов. Недавно британский олигарх признался в том, что многократно контактировал с российским послом Александром Яковенко, а также с Александром Удодом, дипломатом, позже экстрадированым из Великобритании по подозрению в шпионаже.

Теги: Новости политики Brexit Великобритания Новости России
Источник: 24 Канал
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