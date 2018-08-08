Тереза Мэй планирует затягивать Brexit: названы причины

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не хочет идти на уступки в отношении позиции Евросоюза в вопросе Brexit. Она считает, что переговоры следует вести предметно в ноябре 2018, поскольку рассчитывает на помощь президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg.

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Официальный Брюссель хотел еще до августа завершить переговоры, потом сменил "дедлайн" на сентябрь, чтобы подписать уже в октябре хоть какой-то конкретный план действий. Британская сторона не считает такую спешку целесообразной. Британское правительство стремится заручиться поддержкой Дональда Трампа на саммите, который пройдет 30 ноября, а до этой даты не планирует подписывать никаких соглашений.



Тереза Мэй планирует заручиться поддержкой Дональда Трампа по Brexit

Тереза Мэй убеждена, что Евросоюз обеспокоен возможным срывом саммита "большой двадцатки" со стороны США, и именно поэтому стремится скорее завершить операцию по Brexit. Мэй также планирует заручиться поддержкой канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, чтобы единым фронтом выступить на форуме G20.

Мэй также планирует заручиться поддержкой Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона

К слову, Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года, поэтому обе стороны должны оставить достаточно времени для обсуждения и оценки окончательных условий выхода страны из Евросоюза.