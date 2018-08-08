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Тереза Мэй планирует затягивать Brexit: названы причины

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Тереза Мэй хочет затянуть переговоры до ноября
Тереза Мэй хочет затянуть переговоры до ноября / 24 канал

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не хочет идти на уступки в отношении позиции Евросоюза в вопросе Brexit. Она считает, что переговоры следует вести предметно в ноябре 2018, поскольку рассчитывает на помощь президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg.

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Официальный Брюссель хотел еще до августа завершить переговоры, потом сменил "дедлайн" на сентябрь, чтобы подписать уже в октябре хоть какой-то конкретный план действий. Британская сторона не считает такую спешку целесообразной. Британское правительство стремится заручиться поддержкой Дональда Трампа на саммите, который пройдет 30 ноября, а до этой даты не планирует подписывать никаких соглашений.

Трамп, Мей
Тереза Мэй планирует заручиться поддержкой Дональда Трампа по Brexit

Тереза Мэй убеждена, что Евросоюз обеспокоен возможным срывом саммита "большой двадцатки" со стороны США, и именно поэтому стремится скорее завершить операцию по Brexit. Мэй также планирует заручиться поддержкой канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, чтобы единым фронтом выступить на форуме G20.

Мэй также планирует заручиться поддержкой Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона

К слову, Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года, поэтому обе стороны должны оставить достаточно времени для обсуждения и оценки окончательных условий выхода страны из Евросоюза.

хроника СОБЫТИЙ: Brexit в Великобритании
Теги: Новости политики Великобритания Brexit Тереза Мэй Ангела Меркель Эммануэль Макрон Дональд Трамп Евросоюз
Источник: 24 Канал
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