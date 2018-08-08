Тереза Мей планує затягувати Brexit: названо причини

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей не хоче йти на поступки щодо позиції Євросоюзу у питанні Brexit. Вона вважає, що переговори варто вести предметно аж у листопаді 2018, оскільки розраховує на допомогу президента США Дональда Трампа.

Про це повідомило інформаційне агентство Bloomberg.

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Офіційний Брюссель хотів ще до серпня завершити переговори, потім змінив "дедлайн" на вересень, щоб підписати вже у жовтні хоч якийсь конкретний план дій. Британська сторона не вважає такий поспіх доцільним. Британський уряд прагне заручитись підтримкою Дональда Трампа на саміті, що пройде 30 листопада, а до цієї дати не планує підписувати жодних угод.



Тереза Мей планує заручитися підтримкою Дональда Трампа щодо Brexit

Тереза Мей переконана, що Євросоюз стурбований можливим зривом саміту "великої двадцятки" з боку США, і саме тому прагне швидше завершити операцію з Brexit. Мей же планує заручитися підтримкою канцлерки Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона, щоб єдиним фронтом виступити на форумі G20.



Мей також планує заручитися підтримкою Ангели Меркель і Еммануеля Макрона

До слова, Велика Британія повинна покинути ЄС 29 березня 2019 року, тож обидві сторони повинні залишити достатньо часу для обговорення і оцінки остаточних умов виходу країни з Євросоюзу.