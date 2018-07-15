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Тереза Мей заявила, що Трамп радив їй судитися з ЄС

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Тереза Мей заявила, що Трамп радив їй судитися з ЄС
Тереза Мей заявила, що Трамп радив їй судитися з ЄС / Фото з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп порадив прем'єр-міністру Великої Британії Терезі Мей не вести переговори щодо Brexit, а подати в суд на ЄС.

Про це прем'єр-міністру Великої Британії розповіла в ефірі ВВС.

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"Він (Трамп – 24 канал) сказав мені, що я повинна подати до суду на ЄС – не вступати в переговори", – повідомила Мей.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила, що спроби законодавців зірвати її план виходу країни з ЄС може призвести до того, що Brexit доведеться скасувати.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу. Референдум щодо членства Великої Британії в ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

Теги: Євросоюз Новини політики Дональд Трамп Тереза Мей Brexit Великобританія
Джерело: 24 Канал
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