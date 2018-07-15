Поведінка Трампа збільшила недовіру в НАТО, – аналітик

Саміт НАТО розпочався зі скандалу, але його завершення було позитивним. Однак поведінка Трампа не посилила НАТО, а збільшила недовіру в Альянсі.

Про це 24 каналу розповів політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.

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"Саміт НАТО почався зі скандалу, свідомо спровокованого та запрограмованого адміністрацією Трампа. Трамп себе позиціонував як новий лідер і дозволяв собі практично все. Це "лідерство" було з серйозним відтінком знущання над своїми союзниками. Він використовував брутальні способи самоствердження. Не факт, що це сподобалося союзникам США. Зменшилася віра чи довіра до самого Трампа з боку багатьох європейських партнерів", – наголосив Володимир Горбач.

Водночас політичний аналітик відзначив, що попри такі негативи саміт завершився набагато краще, ніж могло бути.

Завершився саміт навіть певним тріумфом. Не лише через заяви Трампа, що він знову повірив у НАТО. Перш за все, було проведено різні зустрічі та ухвалено офіційну підсумкову декларацію, яку підписали всі учасники НАТО,

– зазначив фахівець.

Втім, на його думку, блеф і демонстрація Трампа переможцем, що він досягнув великих успіхів і весь Альянс погодився платити ще більше внесків, не пройде для нього даремно. Адже це перебільшення, яке було спростовано іншими учасниками саміту.

Нагадаємо, під час саміту НАТО, що відбувся в Брюсселі 11-12 липня, президент США Дональд Трамп закликав лідерів країн НАТО підвищити витрати на оборону до 4% внутрішнього валового продукту. Глава Білого дому атакував канцлера Ангелу Меркель звинуваченнями у "цілковитій залежності Німеччини від Росії" в енергетичному плані у зв’язку з будівництвом газопроводу "Північний потік-2".