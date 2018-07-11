Трамп назвав країну Європи, що отримує найбільший зиск від співпраці з Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що Німеччина "повністю залежить" від Росії у енергетичній сфері та укладає з нею багатомільйонні угоди.

Таку заяву він зробив під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, пише ТСН.

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Як підкреслив очільник Білого дому, Німеччина отримує мільярди доларів від газових угод з Росією, тоді як 70% країни залежні від російського газу.

"Німеччина повністю контролюється Росією", – наголосив американський президент.

Також політик зауважив, що Німеччина отримає ще й величезні прибутки від угоди щодо газопроводу "Північний потік-2".

Крім того, американський лідер нагадав, що колишній німецький канцлер Герхард Шредер наразі є головою комітету акціонерів компанії Nord Stream AG та членом правління російського "Газпрому".

У зв’язку з вищевикладеним Трамп висловив обурення, що США мусять захищати Європу від Росії, тоді як вона отримує від РФ мільярди доларів.

"Це недоречно. І це погано для НАТО", – констатував він.

До слова, раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявляв, що Росія створює загрозу європейській безпеці своїм затятим озброєнням, відтак у ЄС мають звертати на це увагу.