Миротворці на Донбасі: німецький дипломат зробив важливу заяву

Миротворча операція ООН повинна бути розгорнута на сході України, проте вона не може бути альтернативою щодо виконання Мінських домовленостей.

Про це заявив постійний представник Німеччини при НАТО посол Ганс-Дітер Лукас на слуханнях "Мир на Донбасі: роль миротворчої місії" у Європарламенті, передає "Укрінформ".

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"Ми чітко заявили, що, на нашу думку, мандат миротворчої місії має зосередитися на імплементації Мінських домовленостей, які повинні стати базовими для розгортання можливої місії ООН. Ця місія має діяти на підтримку Мінських домовленостей. Ми не поділяємо думку, що місія може замінити Мінські домовленості", – заявив дипломат.

За його словами, місія повинна бути розгорнута по всій зоні збройного конфлікту на Донбасі, а не лише для захисту спостерігачів ОБСЄ, як це пропонує Росія.

Нагадаємо, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука розповів, що миротворча місія не може розпочатися на окупованих Росією територіях Донбасу без згоди Російської Федерації. Тому, оскільки Москва не проявляє жодних інтересів у цьому питанні, миротворці навряд чи зможуть ввійти на Схід України до кінця 2018 року.

Що таке миротворча місія?Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".