Миротворцы на Донбассе: немецкий дипломат сделал важное заявление

Миротворческая операция ООН должна быть развернута на востоке Украины, однако она не может быть альтернативой по выполнению Минских договоренностей.

Об этом заявил постоянный представитель Германии при НАТО посол Ганс-Дитер Лукас на слушаниях "Мир на Донбассе: роль миротворческой миссии" в Европарламенте, передает "Укринформ".

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"Мы четко заявили, что, по нашему мнению, мандат миротворческой миссии должен сосредоточиться на имплементации Минских договоренностей, которые должны стать базовыми для развертывания возможной миссии ООН. Эта миссия должна действовать в поддержку Минских договоренностей. Мы не разделяем мнение, что миссия может заменить Минские договоренности", – заявил дипломат.

По его словам, миссия должна быть развернута по всей зоне вооруженного конфликта на Донбассе, а не только для защиты наблюдателей ОБСЕ, как это предлагает Россия.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, что миротворческая миссия не может начаться на оккупированных Россией территориях Донбасса без согласия Российской Федерации. Поэтому, поскольку Москва не проявляет никаких интересов в этом вопросе, миротворцы вряд ли смогут войти на Восток Украины до конца 2018 года.

Что такое миротворческая миссия?Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся с обязательного согласия сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".