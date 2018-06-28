15:26
28 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
28°C 20°C
  • пятница
    27°C 21°C
  • суббота
    24°C 15°C
  • воскресенье
    17°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Клещ Кадыров. Кокаиновый король Мундиаля
Вєсті Кремля
22:09, 27 июня
Вести.UA. Возвышенные отношения Ляшко и Коломойского. Адское поздравления для Захарченко
Вєсті.UA
20:13, 27 июня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, сегодня
Вспомнить Все. Товарищеские суды
Згадати все
22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Миротворцы на Донбассе: немецкий дипломат сделал важное заявление

280 Читати новину українською
Миротворцы должны войти на территорию Донбасса
Миротворцы должны войти на территорию Донбасса / Фото из открытых источников

Миротворческая операция ООН должна быть развернута на востоке Украины, однако она не может быть альтернативой по выполнению Минских договоренностей.

Об этом заявил постоянный представитель Германии при НАТО посол Ганс-Дитер Лукас на слушаниях "Мир на Донбассе: роль миротворческой миссии" в Европарламенте, передает "Укринформ".

Читайте также: Введение миротворцев ООН на Донбасс: Порошенко озвучил сценарий Украины

"Мы четко заявили, что, по нашему мнению, мандат миротворческой миссии должен сосредоточиться на имплементации Минских договоренностей, которые должны стать базовыми для развертывания возможной миссии ООН. Эта миссия должна действовать в поддержку Минских договоренностей. Мы не разделяем мнение, что миссия может заменить Минские договоренности", – заявил дипломат.

По его словам, миссия должна быть развернута по всей зоне вооруженного конфликта на Донбассе, а не только для защиты наблюдателей ОБСЕ, как это предлагает Россия.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, что миротворческая миссия не может начаться на оккупированных Россией территориях Донбасса без согласия Российской Федерации. Поэтому, поскольку Москва не проявляет никаких интересов в этом вопросе, миротворцы вряд ли смогут войти на Восток Украины до конца 2018 года.

Что такое миротворческая миссия?Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся с обязательного согласия сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе Минские договоренности ООН Миротворческий контингент
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Музей на Поштовій: боротьба триває
сегодня, 13:38 Музей на Поштовій: боротьба триває
Сергій Гусовський 266
Сегодня День Конституции – праздник Основного закона, которого в Украине по факту нет
сегодня, 12:00 Сегодня День Конституции – праздник Основного закона, которого в Украине по факту нет
Юрий Касьянов 726
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
сегодня, 11:00 "Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Денис Бігус 118
Доброволець з Донбасу: хочу жити подалі від Донецької області
сегодня, 08:38 Доброволець з Донбасу: хочу жити подалі від Донецької області
Євгенія Мазур 2874
Кто виноват в жестокой борьбе с ромами в Италии
27 июня, 23:00 Кто виноват в жестокой борьбе с ромами в Италии
Іван Яковина 406
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук