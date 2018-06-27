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Телеканал новин 24 Новини Новини політики

Німецький міністр пояснив, як треба відповідати на дії Росії

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Гайко Маас
Гайко Маас / "Радіо Свобода"

Росія створює загрозу європейській безпеці своїм затятим озброєнням і ЄС не може не звертати на це уваги.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, повідомляє "Укрінформ".

Він зазначив, що анексія Криму Росією, її втручання, що продовжується по сьогоднішній день, в східній Україні похитнули впевненість у прихильності Росії європейському порядку безпеки і міжнародним договорам.

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Паралельно Росія розширює свій нестратегічний ядерний арсенал, у тому числі шляхом розміщення ядерних ракет SS26 в Калінінграді, прямо на кордоні з Європейським Союзом. Це безпосередньо впливає на нашу безпеку,
– додав міністр.

На його думку, ігнорувати побоювання східних країн ЄС, приймаючи їх за "істерію", було б як мінімум "зневажливо".

"Відповіддю на виклики могла б стати тільки європейська Східна політика, яка встановлює чіткі очікування для Росії, але також вказує на шляхи співпраці з Москвою", – пояснив Маас.

Він відзначив,що при цьому завжди повинні враховуватися інтереси всіх європейців: країн Балтії та Польщі, а також країн Західної Європи.

Теги: Новини політики Євросоюз Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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