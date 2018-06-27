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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

Немецкий министр объяснил, как надо отвечать на действия России

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Гайко Маас
Гайко Маас / "Радио Свобода"

Россия создает угрозу европейской безопасности своим упорным вооружением и ЕС не может не обращать на это внимания.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Гайко Маас, сообщает "Укринформ".

Он отметил, что аннексия Крыма Россией, ее вмешательство, которое продолжается по сегодняшний день, в восточной Украине пошатнули уверенность в приверженности России европейской повестке безопасности и международным договорам.

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Параллельно Россия расширяет свой нестратегических ядерный арсенал, в том числе путем размещения ядерных ракет SS26 в Калининграде, прямо на границе с Европейским Союзом. Это непосредственно влияет на нашу безопасность,
– добавил министр.

По его мнению, игнорировать опасения восточных стран ЕС, принимая их за "истерию", было бы как минимум "пренебрежительно".

"Ответом на вызовы могла бы стать только европейская Восточная политика, которая устанавливает четкие ожидания для России, но также указывает на пути сотрудничества с Москвой", – обяснил Маас.

Он отметил, что при этом всегда должны учитываться интересы всех европейцев: страны Балтии и Польши, а также стран Западной Европы.

Теги: Евросоюз Новости политики Новости России
Источник: 24 Канал
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