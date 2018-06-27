Дуда розповів, чому Польща не хоче покращення відносин з Росією
Польща виступає проти будь-якого "перезавантаження" відносин з Росією через її агресію в Україні, і підтримує збереження санкцій проти Кремля.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда після розмови з президентом Латвії Раймондасом Вейонісом в Ризі, повідомляє агентство PAP.
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"Ми будемо протистояти будь-яким діям, які мають на меті призвести до якогось перезавантаження в стосунках з Росією", – заявив він.
Політик зауважив, що збереження діалогу Польщі з Росією потрібне, а санкції повинні діяти і надалі.
Ми не є прихильниками підвищення рівня діалогу з Росією з очевидних причин: з огляду на окупацію Росією українських територій і на її агресивні і провокаційні дії, щодо яких не можна залишатися осторонь. Передусім Росія повинна проявляти добру волю, вона повинна показати, що вона хоче вступити в серйозні переговори про встановлення миру та про заспокоєння ситуації, бо, на жаль, сьогодні вона агресор – і це факт,
– наголосив Дуда.
Окрім того, президент додав, що Польща не є прихильником того, щоб ізолювати Росію і не виступає за те, "щоб її закрити".
Нагадаємо, у травні Міністерство закордонних справ Польщі готове посилити санкції проти Росії, якщо Москва не буде робити дієвих кроків із звільнення окупованих території України.