Президент Польщі назвав Росію найсерйознішою загрозою для безпеки Європи і світу

Росія представляє найсерйознішу загрозу глобальному миру. А ключем до безпеки євроатлантичного регіону є зв'язки між Європою і Північною Америкою.

Таку заяву зробив президент Польщі Анджей Дуда в ході останнього дня Парламентської асамблеї НАТО у Варшаві, передає Польське радіо.

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Також Дуда підкреслив важливість прагнення зміцнення зв’язків для країн-учасниць НАТО і зазначив, що для США найкращою інвестицією є стабільність і безпека в Європі.

"Для всіх нас важливий розвиток політики безпеки та оборонного співробітництва в Євросоюзі, а також розвиток співробітництва ЄС з США. Зміцнення обороноздатності європейських країн розширює можливості всього Північноатлантичного альянсу, в тому числі США", – підкреслив Дуда.

Дуда переконаний, що Росія є найбільш серйозною загрозою безпеки Європи і світу.

Напад на Грузію в 2008 році, а також незаконна анексія Криму і військова інтервенція в Україні в 2014 році показують реальні наміри Росії. Події останніх днів довели, що Кремль дозволяє собі здійснювати замахи з використанням хімічної зброї на території країн НАТО і втручатися в демократичні процеси,

– додав Дуда.

