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Президент Польши назвал Россию самой серьезной угрозой для безопасности Европы и мира

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Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда / Фото из открытых источников

Россия представляет наиболее серьезную угрозу глобальному миру. А ключом к безопасности евроатлантического региона являются связи между Европой и Северной Америкой.

Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда в ходе последнего дня Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве, передает Польское радио.

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Также Дуда подчеркнул важность стремления укрепления связей для стран-участниц НАТО и отметил, что для США самой лучшей инвестицией является стабильность и безопасность в Европе.

"Для всех нас важно развитие политики безопасности оборонного сотрудничества в Евросоюзе, а также развитие сотрудничества ЕС с США. Укрепление обороноспособности европейских стран расширяет возможности всего Североатлантического альянса, в том числе США", – подчеркнул Дуда.

Дуда убежден, что Россия является самой серьезной угрозой безопасности Европы и мира.

Нападение на Грузию в 2008 году, а также незаконная аннексия Крыма и военная интервенция в Украине в 2014 году показывают реальные намерения России. События последних дней доказали, что Кремль позволяет себе совершать покушения с использованием химического оружия на территории стран НАТО и вмешиваться в демократические процессы,
– добавил Дуда.

Теги: Новости России Новости политики Новости Польши Анджей Дуда
Источник: 24 Канал
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