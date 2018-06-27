Дуда рассказал, почему Польша не хочет улучшения отношений с Россией

Польша выступает против любой "перезагрузки" отношений с Россией из-за ее агрессии в Украине, и поддерживает сохранение санкций против Кремля.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после разговора с президентом Латвии Раймондасом Вейонисом в Риге, сообщает агентство PAP.

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"Мы будем противостоять любым действиям, которые имеют целью привести к какой-то перезагрузки в отношениях с Россией", – заявил он.

Политик отметил, что сохранение диалога Польши с Россией нужно, а санкции должны действовать и в дальнейшем.

Мы не являемся сторонниками повышения уровня диалога с Россией по очевидным причинам: ввиду оккупации Россией украинских территорий и ее агрессивных и провокационных действий, в отношении которых нельзя оставаться в стороне. Прежде всего Россия должна проявлять добрую волю, она должна показать, что она хочет вступить в серьезные переговоры об установлении мира и об успокоении ситуации, поскольку, к сожалению, сегодня она агрессор – и это факт,

– отметил Дуда.

Кроме того, президент добавил, что Польша не является сторонником того, чтобы изолировать Россию и не выступает за то, "чтобы ее закрыть".

Напомним, в мае Министерство иностранных дел Польши готово усилить санкции против России, если Москва не будет делать действенных шагов по освобождению оккупированных территории Украины.