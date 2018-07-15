Поведение Трампа увеличило недоверие в НАТО, – аналитик

Саммит НАТО начался со скандала, но его завершение было положительным. Однако поведение Трампа не усилило НАТО, а увеличило недоверие в Альянсе.

Об этом 24 каналу рассказал политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

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"Саммит НАТО начался со скандала, сознательно спровоцированного и запрограммированного администрацией Трампа. Трамп себя позиционировал как новый лидер и позволял себе практически все. Это "лидерство" было с серьезным оттенком издевательства над своими союзниками. Он использовал грубые способы самоутверждения. Не факт, что это понравилось союзникам США. Уменьшилась вера или доверие к самому Трампа со стороны многих европейских партнеров", – подчеркнул Владимир Горбач.

В то же время политический аналитик отметил, что несмотря на такие негативы саммит завершился гораздо лучше, чем могло быть.

Завершился саммит даже определенным триумфом. Не только из-за заявления Трампа, что он снова поверил в НАТО. Прежде всего, были проведены различные встречи и принята официальная итоговая декларация, которую подписали все участники НАТО,

– отметил специалист.

Впрочем, по его мнению, блеф и демонстрация Трампа победителем, что он достиг больших успехов и весь Альянс согласился платить больше взносов, не пройдет для него зря. Ведь это преувеличение, которое было опровергнуто другими участниками саммита.

Напомним, во время саммита НАТО, состоявшегося в Брюсселе 11-12 июля, президент США Дональд Трамп призвал лидеров стран НАТО повысить расходы на оборону до 4% внутреннего валового продукта. Глава Белого дома атаковал канцлера Ангелу Меркель обвинениями в "полной зависимости Германии от России" в энергетическом плане в связи со строительством газопровода "Северный поток-2".