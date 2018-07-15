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Тереза Мэй заявила, что Трамп советовал ей судиться с ЕС

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Тереза Мэй заявила, что Трамп советовал ей судиться с ЕС
Тереза Мэй заявила, что Трамп советовал ей судиться с ЕС / Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп посоветовал премьер-министру Великобритании Терезе Мэй не вести переговоры относительно Brexit, а подать в суд на ЕС.

Об этом премьер-министр Великобритании рассказала в эфире ВВС.

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"Он (Трамп – 24 канал) сказал мне, что я должна подать в суд на ЕС – не вступать в переговоры", – сообщила Мэй.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что попытки законодателей сорвать ее план выхода страны из ЕС может привести к тому, что Brexit придется отменить.

Что такое Brexit?
Это выход Великобритании из состава Европейского Союза. Референдум по членству Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС,  48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

Теги: Евросоюз Новости политики Дональд Трамп Великобритания Brexit Тереза Мэй
Источник: 24 Канал
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