Тереза Мэй заявила, что Трамп советовал ей судиться с ЕС

Президент США Дональд Трамп посоветовал премьер-министру Великобритании Терезе Мэй не вести переговоры относительно Brexit, а подать в суд на ЕС.

Об этом премьер-министр Великобритании рассказала в эфире ВВС.

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"Он (Трамп – 24 канал) сказал мне, что я должна подать в суд на ЕС – не вступать в переговоры", – сообщила Мэй.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что попытки законодателей сорвать ее план выхода страны из ЕС может привести к тому, что Brexit придется отменить.

Что такое Brexit?

Это выход Великобритании из состава Европейского Союза. Референдум по членству Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.