Brexit может не случиться, – Тереза Мэй

Попытки законодателей сорвать план премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по выходу страны из ЕС может привести к тому, что Brexit придется отменить.

Об этом Мэй заявила на страницах Mail on Sunday, пишет Reuters.

"Мое послание стране в эти выходные простое: нам нужно сосредоточиться на цели. Если мы этого не сделаем, мы рискуем остаться без Brexit", – заявила Мэй.

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Также Мэй, в контексте переговоров по Brexit с ЕС, добавила, что соглашение по выходу страны из союза является целостным планом, который нуждается в поэтапной реализации.

Что такое Brexit?

Это выход Великобритании из состава Европейского Союза. Референдум по членству Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании выразили желание покинуть ЕС, вместо 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.