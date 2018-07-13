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После Brexit Великобритания готовится заключить амбициозное соглашение с США, – Мэй

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Дональд Трамп находится с первым официальным визитом в Великобритании
Дональд Трамп находится с первым официальным визитом в Великобритании / Twitter

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй анонсировала большую торговую сделку с США после выхода королевства из состава ЕС.

Об этом глава британского правительства заявила во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом днем 13 июля.

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Мы договорились сегодня, что после того, как Великобритания выйдет из Евросоюза, мы (с США, – ред.) Заключим амбициозное соглашение о свободной торговле,
– отметила Тереза Мэй.

Ранее Дональд Трамп неоднократно критиковал торговые отношения США со странами Евросоюза, подчеркивая, что беспошлинная торговля в ряде секторов экономики приводит к торговому дефициту США.

12 июля президент США Дональд Трамп прибыл с первым официальным визитом в Великобританию. Его приезд сопровождается массовыми акциями протеста в Лондоне.

Теги: Великобритания Дональд Трамп Новости политики Тереза Мэй Brexit
Источник: 24 Канал
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