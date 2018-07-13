"Малыш Трамп": в небо над Лондоном подняли гигантскую воздушную карикатуру президента США

В пятницу, 13 июля, лондонские активисты запустили в небо гигантский воздушный шар под названием "Малыш Трамп". Он колоритно дополнил масштабные протесты, которые стартовали в Великобритании после приезда американского лидера в страну.

Об этом информирует CNN.

Читайте также: Американский актер "помочился" на звезду Трампа в Голливуде: видео

Запустили "Малыша Трампа" возле Вестминстерского дворца, акция заранее была согласована с мэром города.

Отметим, что на воздушном шарике Трамп изображен в виде ребенка в подгузниках. В руках у него телефон, а на лице – злобная гримаса.

#Trump baby balloon slowly rises over Parliament Square, to cheers from the crowd below pic.twitter.com/yld6yUj7C1 — Eliza Mackintosh (@elizamackintosh) 13 липня 2018 р.

HUGE news coming in: DONALD J TRUMP BABY WILL FLY! @SadiqKhan tried to play hard ball - in the end he had to make a Deal. No surprise - he's never won anything in his life! Sad - but True! London here I come! https://t.co/j3KCPimHI2 pic.twitter.com/oc2VKWKSN1 — Trump Baby (@TrumpBabyUK) 5 липня 2018 р.



"Малыша Трампа" запустили в Лондоне

Добавим, что 13 июля Дональд Трамп сразу после саммита НАТО вылетел в Великобританию. Там он встретился с премьером страны и раскритиковал намерения Терезы Мэй относительно Brexit. Визит американского лидера вызвал протесты в стране.