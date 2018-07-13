"Малыш Трамп": в небо над Лондоном подняли гигантскую воздушную карикатуру президента США
В пятницу, 13 июля, лондонские активисты запустили в небо гигантский воздушный шар под названием "Малыш Трамп". Он колоритно дополнил масштабные протесты, которые стартовали в Великобритании после приезда американского лидера в страну.
Об этом информирует CNN.
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Запустили "Малыша Трампа" возле Вестминстерского дворца, акция заранее была согласована с мэром города.
Отметим, что на воздушном шарике Трамп изображен в виде ребенка в подгузниках. В руках у него телефон, а на лице – злобная гримаса.
"Малыша Трампа" запустили в Лондоне
Добавим, что 13 июля Дональд Трамп сразу после саммита НАТО вылетел в Великобританию. Там он встретился с премьером страны и раскритиковал намерения Терезы Мэй относительно Brexit. Визит американского лидера вызвал протесты в стране.