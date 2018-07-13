Трамп раскритиковал план Терезы Мэй относительно Brexit

Президент США Дональд Трамп раскритиковал намерения Терезы Мэй относительно Brexit. По его словам, план премьера "убьет" торговое соглашение между Британией и США.

Ведь Дональд Трамп считает, что в случае "мягкого Brexit", Штаты вместо сотрудничества с Британией будут иметь сотрудничество с ЕС.

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Он добавил, что предоставил Терезе Мэй советы относительно переговоров по Brexit, впрочем, она их проигнорировала.

Напомним, что накануне из-за сценария премьера по выходу из ЕС в отставку подали два британских министра и двое руководителей партии Терезы Мэй. Они считают, что Британия идет на значительные уступки Брюсселю. И являются сторонниками более жесткого сценария выхода Британии из Евросоюза.

К слову, Британия должна покинуть Евросоюз до 29 марта 2019 года.