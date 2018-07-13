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Трамп розкритикував план Терези Мей щодо Brexit

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Трамп розкритикував план Терези Мей щодо Brexit
Трамп розкритикував план Терези Мей щодо Brexit / 112.ua

Президент США Дональд Трамп розкритикував наміри Терези Мей щодо Brexit. За його словами, план прем'єрки "вб'є" торговельну угоду між Британією та США.

Адже Дональд Трамп вважає, що у разі "м'якого Brexit", Штати замість співпраці з Британією матимуть співпрацю з ЄС.

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Він додав, що надав Терезі Мей поради стосовно переговорів щодо Brexit, втім, вона їх проігнорувала.

Нагадаємо, що напередодні через сценарій прем'єрки щодо виходу з ЄС у відставку подали два британські міністри та двоє керівників партії Терези Мей. Вони вважають, що Британія іде на значні поступки Брюсселю. І є прихильниками більш жорсткого сценарію виходу Британії з Євросоюзу.

До слова, що Британія повинна залишити Євросоюз до 29 березня 2019 року.

Теги: Новини політики Великобританія Дональд Трамп Тереза Мей Євросоюз Brexit
Джерело: 24 канал
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