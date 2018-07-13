Трамп розкритикував план Терези Мей щодо Brexit

Президент США Дональд Трамп розкритикував наміри Терези Мей щодо Brexit. За його словами, план прем'єрки "вб'є" торговельну угоду між Британією та США.

Адже Дональд Трамп вважає, що у разі "м'якого Brexit", Штати замість співпраці з Британією матимуть співпрацю з ЄС.

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Він додав, що надав Терезі Мей поради стосовно переговорів щодо Brexit, втім, вона їх проігнорувала.

Нагадаємо, що напередодні через сценарій прем'єрки щодо виходу з ЄС у відставку подали два британські міністри та двоє керівників партії Терези Мей. Вони вважають, що Британія іде на значні поступки Брюсселю. І є прихильниками більш жорсткого сценарію виходу Британії з Євросоюзу.

До слова, що Британія повинна залишити Євросоюз до 29 березня 2019 року.