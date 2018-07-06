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Великобританія узгодила важливі умови виходу з ЄС

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прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей
прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей / Фото з відкритих джерел

Британський уряд досяг колективної угоди стосовно умов виходу країни з Європейського союзу. Кабмін Великобританії підписав план створення вільної торгової зони між Англією і ЄС, яка буде стосуватися промислової і сільськогосподарської продукції.

Про це повідомляє ВВС.

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За словами прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей, англійський уряд хоче прискорити наступні переговорні процеси, щоб досягти вступу в силу даної угоди до жовтня 2018 року.

"Звичайно, у нас все ще є робота з ЄС, щоб переконатися, що ми дійдемо до кінцевої точки [переговорного процесу] в жовтні. Але те, до чого ми прийшли сьогодні після детальної дискусії - це добре, ми прийдемо до позитивного майбутнього для Великобританії ", – прокоментувала Мей підсумки 12-годинної зустрічі британського Кабміну.

Що таке Brexit? Це вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу. Референдум щодо членства Великої Британії в ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

Теги: Новини політики Великобританія Brexit Євросоюз Тереза Мей
Джерело: 24 Канал
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