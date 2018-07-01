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У Великобританії пройшла таємна зустріч радника Трампа з прихильниками Brexit

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Джон Болтон
Джон Болтон / BBC

Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон провів у Великій Британії секретні переговори з депутатами парламенту, прихильниками виходу країни з Європейського союзу.

Про це повідомляє The Telegraph.

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За даними видання, зустріч з депутатами-євроскептиками тривала понад годину. На ній Болтон нібито розповів, що Трамп "ставиться з ентузіазмом" до виходу Великої Британії з ЄС.

Як пише газета, радник Трампа пообіцяв, що нова торговельна угода між США і Великою Британією може бути укладена через два роки після виходу з ЄС.

Газета також повідомила, що Болтон зустрівся зі своїм британським колегою Марком Седвіллом.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу. Референдум щодо членства Великої Британії в ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

Теги: Новини політики Великобританія Дональд Трамп Brexit
Джерело: 24 Канал
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