Королева Єлизавета ІІ сказала своє остаточне слово щодо Brexit

Королева Великобританії Єлизавета ІІ дала королівську згоду на закон щодо виходу Великобританії зі складу Євросоюзу.

Про відповідне рішення королеви під час засідання Палати представників Великої Британії повідомив спікер Джон Беркоу, інформує Reuters.

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Я мушу повідомити Палаті представників, що згідно з Актом про королівську згоду від 1967 року, Її Величність схвалила Акт про вихід з Європейського Союзу 2018,

– зачитав Беркоу.

Зачитування цієї заяви британський парламент підтримав гучними оплесками та схвальними вигуками.

Дивіться відео, як спікер повідомляє про згоду Єлизавети ІІ на вихід Великобританії зі складу ЄС:

Цим були формально завершені багатомісячні дебати щодо закону, згідно з яким Великобританія виходить зі складу Євросоюзу.

Зазначається, що закон про Brexit минулого тижня ухвалили обидві палати британського парламенту.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу. Референдум щодо членства Великої Британії в ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.