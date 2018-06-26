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Королева Елизавета II сказала свое окончательное слово относительно Brexit

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Королева Елизавета II дала согласие на Brexit
Королева Елизавета II дала согласие на Brexit / Getty images

Королева Великобритании Елизавета II дала королевское согласие на закон относительно выхода Великобритании из состава Евросоюза.

Соответствующее решение королевы во время заседания Палаты представителей Великобритании сообщил спикер Джон Беркоу, информирует Reuters.

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Я должен сообщить Палате представителей, что в соответствии с Актом о королевском согласии от 1967 года, Ее Величество одобрила Акт о выходе из Европейского Союза 2018,
– зачитал Беркоу.

Зачитывание этого заявления британский парламент поддержал громкими аплодисментами и одобрительными возгласами.

Смотрите видео, как спикер сообщает о согласии Елизаветы II на выход Великобритании из состава ЕС:

Этим были формально завершены многомесячные дебаты относительно закона, согласно которому Великобритания выходит из состава Евросоюза.

Отмечается, что закон о Brexit на прошлой неделе приняли обе палаты британского парламента.

Что такое Brexit?
Это выход Великобритании из состава Европейского Союза. Референдум относительно членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

Теги: Новости политики Евросоюз Великобритания Brexit Елизавета II
Источник: 24 Канал
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