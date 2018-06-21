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Громадянам ЄС після Brexit дозволять жити у Великобританії, але доведеться заплатити

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Громадянам ЄС після Brexit дозволять жити у Великобританії
Громадянам ЄС після Brexit дозволять жити у Великобританії / Getty images

Після остаточного виходу Великобританії зі складу ЄС, громадянам країн Євросоюзу дозволятимуть жити на території Об’єднаного Королівства, проте за це доведеться заплатити.

Як уточнили у четвер у Міністерстві внутрішніх справ Великобританії, з громадян ЄС, які захочуть отримати новий імміграційний статус після Brexit, стягуватимуть по 65 фунтів.

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Новий статус settled status (статус постійного резидента) дозволить жителям ЄС безстроково перебувати на території Об’єднаного Королівства.

За даними агентства Bloomberg, нововведення можуть зачепити приблизно 3 мільйони громадян ЄС.

Для дітей віком до 16 років вартість отримання нового імміграційного статусу становитиме 32,5 фунта.

Заявку на отримання імміграційного статусу можна отримати в режимі онлайн, але тільки з території Великобританії.

Ті громадяни ЄС, у яких є вид на проживання у Великобританії, зможуть подати заявку безкоштовно.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу. Референдум щодо членства Великої Британії в ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

Теги: Великобританія Євросоюз Brexit
Джерело: 24 Канал
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