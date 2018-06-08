У Великобританії заговорили про ще один референдум щодо Brexit

У МЗС Великобританії розглядають можливість проведення референдуму щодо фінальної угоди про вихід Об’єднаного королівства зі складу ЄС.

Про такі наміри заявив державний міністр Великобританії з питань Європи та Америки Алан Дункан, інформує Bloomberg.

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Я думаю, що можна було б за допомогою референдуму запитати народ, подобається їм угода щодо виходу (Великобританії зі складу Євросоюзу – ред.) чи ні. Але це означає, що вибір буде стояти між досягнутою домовленістю і відсутністю будь-якої домовленості взагалі,

– пояснив свою позицію урядовець.

Дункан наголосив, що "не став би давати людям можливість переглянути початкове рішення про вихід зі складу ЄС".

Водночас британські ЗМІ зауважили, що заява держміністра відрізняється від попередньої позиції уряду Великобританії, яка відкидала будь-яку можливість референдуму про угоду щодо Brexit.

Наприкінці травня з’явилась інформація, що Великобританія проситиме Європейський Союз про продовження перехідного періоду після Brexit до 2023 року.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу. Референдум щодо членства Великої Британії в ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.