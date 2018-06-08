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В Великобритании заговорили об еще одном референдуме относительно Brexit

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В Великобритании могут провести еще один референдум относительно Brexit
В Великобритании могут провести еще один референдум относительно Brexit / Getty images

В МИД Великобритании рассматривают возможность проведения референдума относительно финального соглашения о выходе Объединенного королевства из состава ЕС.

О таких намерениях заявил государственный министр Великобритании по вопросам Европы и Америки Алан Дункан, информирует Bloomberg.

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Я думаю, что можно было бы с помощью референдума спросить народ, нравится им сделка относительно выхода (Великобритании из состава Евросоюза – ред.) или нет. Но это означает, что выбор будет стоять между достигнутой договоренностью и отсутствием какой-либо договоренности вообще,
– пояснил свою позицию чиновник.

Дункан отметил, что "не стал бы давать людям возможность пересмотреть первоначальное решение о выходе из состава ЕС".

В то же время британские СМИ отметили, что заявление госминистра отличается от предыдущей позиции правительства Великобритании, которая отвергала любую возможность референдума о соглашении относительно Brexit.

В конце мая появилась информация, что Великобритания будет просить Европейский Союз о продлении переходного периода после Brexit до 2023 года.

Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Европейского Союза. Референдум относительно членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании изъявили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

Теги: Новости политики Евросоюз Brexit Великобритания
Источник: 24 Канал
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