Перехідний період після виходу з ЄС для Великобританії може затягнутись до 2023 року

Великобританія проситиме Європейський Союз про продовження перехідного періоду після Brexit до 2023 року.

Як пише видання The Times, до такого кроку прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей хоче вдатись для того, щоб уникнути жорсткого кордону в Ірландії.

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Ще один транзитний період Лондон пропонує для врегулювання питання митниці і торгівлі, яке мало б розпочатись одразу після погодженого раніше перехідного періоду, що триватиме до кінця 2020 року.

Велика Британія попросить про те, щоб з 2021 до щонайменше 2023 року був узгоджений період для введення митного та законодавчого регулювання, щоб уникнути необхідності введення перевірок та створення інфраструктури на кордоні,

– йдеться у матеріалі The Times.

Раніше повідомлялось, що перехідний період до остаточного виходу Великобританії зі складу ЄС продовжили до 2020 року.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу. Референдум щодо членства Великої Британії в ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.