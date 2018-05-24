Переходный период после выхода из ЕС для Великобритании может затянуться до 2023 года

Великобритания будет просить Европейский Союз о продлении переходного периода после Brexit до 2023 года.

Как пишет издание The Times, к такому шагу премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй хочет прибегнуть для того, чтобы избежать жесткой границы в Ирландии.

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Еще один транзитный период Лондон предлагает для урегулирования вопроса таможни и торговли, который должен был бы начаться сразу после согласованного ранее переходного периода, который продлится до конца 2020 года.

Великобритания попросит о том, чтобы с 2021 до как минимум 2023 года был согласован период для введения таможенного и законодательного регулирования, чтобы избежать необходимости введения проверок и создания инфраструктуры на границе,

– говорится в материале The Times.

Ранее сообщалось, что переходный период до окончательного выхода Великобритании из состава ЕС продлили до 2020 года.

Что такое Brexit?

Это выход Великобритании из состава Европейского Союза. Референдум по членству Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, взамен 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.